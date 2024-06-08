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GRECO FA-700/GIBSON ES-175タイプ ヴィンテージ
商品番号 E60453014551
商品名

GRECO FA-700/GIBSON ES-175タイプ ヴィンテージ
ブランド名 グレコ
特別価格 税込 44,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産ジャズギターGrecoFA-700になります。シリアルから1982年頃のものと思われます。GIBSONのES-175タイプのフルアコースティックギターで、フジゲン製の作りの良い国産ギターになります！※ギターショップにて、調整と弦交換済みフレットは少し減っていますが、まだまだ問題なく演奏でき、ネックの状態も良好。少しフレットに浮きがあるところもありますが、ネックはほとんどストレートです。可能な限り調整をしてもらったので、弾きやすく、かなりいい音になっております。ペグ、バインディングやネック、パーツ等には問題ありません。パーツもフルオリジナルに近いと思います。※弦は新品に交換済みです。サウンド音はジャズよりで、ふくよかで暖かい音を奏でています。リズムの音もキレが良くいいです。また、生成りのアコースティックな感じも楽しめます。付属品新品のARIA製のギグケース発送新品のARIAのギグケースに入れた上、厚めのダンボールで頑丈に梱包して発送する予定です。送料無料重量:約2.9キロよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture87741.html
http://narcologia.ru/goods/rouge366010.html
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