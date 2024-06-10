新種発見たまごっち1997年製品

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商品詳細
まだ一度も電池シートを剥がしていない新品のため、動作未確認です。そのため万が一商品に不具合があった場合、こちらでは対応できませんので、その場合はメーカーに修理する必要があります。購入を検討される方は以上の点にご注意ください。※この商品は値引きできません。
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