NINTENDO 64本体　ソフト9本等まとめ売り　動作確認済み

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64●付属品本体、コントローラー、連射コントローラー、電源ケーブル、AVケーブル、64GBパック、説明書(本体、コントローラー、ソフト数種類のもの)、ソフト9種類●ソフト9本ポケモンスタジアムポケモンスタジアム2ポケモンスタジアム金銀マリオパーティ2マリオテニスマリオカートマリオストーリー星のカービィ64バンジョーとカズーイの大冒険●全てのソフトで動作確認ができており、購入頂いてすぐに遊べると思います私が動作確認の際、起動後全てのソフトで遊んでみても何も問題は起きませんでしたただし年代物のため、上手く起動しない場合はソフトと本体を綿棒等で清掃して下さいそのようにすれば全てきちんと動作しました説明書数種類はポケモンスタジアム2の箱に入れておきます●注意①64GBパック(写真7)のみちょうど良いソフトがなく、動作確認ができておりません上手く動作しないかもしれませんのでご注意ください②私や家族が子供の頃の物なので、ソフトの裏面に名前が書いてありました。除光液等で消しましたが、どうしても消しきれずに残ってしまっている物があります③年代物かつ個人保管の物だということをご理解の上ご購入ください美品をお探しの方や神経質な方は購入をお控えください④すり替え等を防ぐため購入後の返品等はいたしかねますゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoニンテンドー64



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