○餓狼伝説2 ネオジオ

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商品詳細
「餓狼伝説2ネオジオ」定価:￥28000#ゲーム#アクション#ネオジオ#Otherこちらの商品は中古品、外箱にイタミ、下部に一部剥がれありになりますが、注意書き付き、中身は比較的綺麗な商品となります。現在本体を所持していない為、動作は未チェックとなりますので、ご了承の上ご購入をお願い致します。#レトロプラスgamesネオジオ
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