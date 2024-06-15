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PS3 本体　FF13ライトニングエディション
商品番号 E67307180324
商品名

PS3 本体　FF13ライトニングエディション
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット内容PS3本体コントローラー（黒）HDMIケーブル電源ケーブルコントローラー充電ケーブルソフトは付属しません。本体に大きな傷はありませんが、通常力による経年劣化などがございます。発売日に購入して、自宅保存していました。本体初期化、ディスクの読み込み確認済みになります。中古品にご理解いただいた上での購入をお願いいたします。PlayStation3(250GB)FINALFANTASYXIIILIGHTNINGEDITION(CEJH-10008)
http://narcologia.ru/goods/stair613500.html
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