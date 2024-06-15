PS3 本体　FF13ライトニングエディション

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商品詳細
セット内容PS3本体コントローラー（黒）HDMIケーブル電源ケーブルコントローラー充電ケーブルソフトは付属しません。本体に大きな傷はありませんが、通常力による経年劣化などがございます。発売日に購入して、自宅保存していました。本体初期化、ディスクの読み込み確認済みになります。中古品にご理解いただいた上での購入をお願いいたします。PlayStation3(250GB)FINALFANTASYXIIILIGHTNINGEDITION(CEJH-10008)
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