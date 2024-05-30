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【used品】ワンダースワンカラーFF同梱版FF2ソフト付き本体およびソフト2本動作確認済みY1,Y2,Y3,Y4ボタンのみ確認できていませんFF2ソフトの箱は付属しません「値下げできますか」コメントについては「現状は表示価格です」と回答することが多いと思います徐々に値下げをしますので良きタイミングでご購入いただければと思います#ワンダースワンカラー#FF同梱版#ファイナルファンタジー#ファイナルファンタジー同梱版#FF1#FF2