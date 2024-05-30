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ワンダースワンカラー FF同梱版
商品番号 O83502688252
商品名

ワンダースワンカラー FF同梱版
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【used品】ワンダースワンカラーFF同梱版FF2ソフト付き本体およびソフト2本動作確認済みY1,Y2,Y3,Y4ボタンのみ確認できていませんFF2ソフトの箱は付属しません「値下げできますか」コメントについては「現状は表示価格です」と回答することが多いと思います徐々に値下げをしますので良きタイミングでご購入いただければと思います#ワンダースワンカラー#FF同梱版#ファイナルファンタジー#ファイナルファンタジー同梱版#FF1#FF2
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