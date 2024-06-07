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レア　絶版本　実践学校経営診断　7冊セット　まとめ売り　ぎょうせい　初版本　貴重
商品番号 V37335787982
商品名

レア　絶版本　実践学校経営診断　7冊セット　まとめ売り　ぎょうせい　初版本　貴重
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。　レア、貴重、希少な絶版本になります！実践学校経営診断高野圭一・宮地誠哉　編著者1.組織と運営の診断1988年7月25日初版発行2.教育課程・授業活動の診断1988年7月25日初版発行3.生徒指導活動の診断1989年3月10日初版発行4.指導助言活動の診断1988年10月20日初版発行5.教職員の人間関係とモーラルの診断1989年3月31日初版発行6.校内研修の診断1988年8月31日初版発行7.学校と地域の連携の診断1988年8月31日初版発行7冊セットまとめ売りになります。バラ売りはしておりません。こちらは中古のお品ですが、まだまだご使用頂けると思います。中古にご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。カバー、表紙、本項にヤケスレ、角折れがあります。本項に書き込み等は見られませんでした。その他、見落としがありましたらすみません。※画像に載っているものが全てになります。付属品などのご確認は、ご購入前にコメントからご質問下さい。③N20221201S1/3
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