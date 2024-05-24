まとめ売り　ポケモン技ミュージアム　フィギュア

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商品詳細
開封品のため、箱は付属いたしません。商品の状態は写真にてご確認ください。気になる点がございましたらお気軽にお申し付けください。バラ売りは２個から可能です(バラ売り価格)シュバルゴ 2300円キリキザン 3000円メブキジカ 500円ドッコラー 1200円ワルビアル 3000円キバゴ 1800円ミジュマル 1500円ポカブ 1200円まとめ売りですと少々お得になります。※キバゴが自立しません#ポケモン#ブラック#ホワイト#BW#フィギュア#技ミュージアム#ポケカ
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