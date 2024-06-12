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ゲームボーイアドバンス　GBA ips液晶　Type-C カスタム品
商品番号 E23120257795
商品名

ゲームボーイアドバンス　GBA ips液晶　Type-C カスタム品
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイアドバンス　カスタム済品です。※ソフトは付きません。・ips液晶(タッチセンサー付き)15段階、輝度が変更可能です。・外装新品交換済み・Type-C充電可能飾って保管してたのみです。使用機会がなくなってしまった為、出品となります。動作確認済みで、外に持ち出したりしておりませんので綺麗です。
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