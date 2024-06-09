関西ジャニーズJr. 素顔4 DVD

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます！即購入大歓迎です！状態：写真すべて実物になります新品未使用。検品の為だけに開封済み。「関西ジャニーズJr.LIVE2019Happy2year?~今年も関ジュとChuYear?~」大阪城ホール公演ライブ本編新品にて購入後、一度だけ再生いたしました。1-2度視聴し※再生確認済●海外輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。●トラブル防止の為、海外輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。●商品画像は全て実物商品を撮影しております。●全て検品済みで特に問題ありません。ご安心ください。●すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。
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