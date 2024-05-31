リザードンV スイクンV グレイシアVSTAR SAR

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。リザードンVSAR・スイクンVSAR・グレイシアVSTARSARセットになります。すり替え防止のため返品は受け付けておりません。開封後、即スリーブに入れて大切に保管してます。状態は綺麗な方だと思いますがあくまでも素人目線なので神経質な方はご容赦ください。バラ売りも可能なので希望の方はコメントしてください！種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SAR
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