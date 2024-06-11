薄桜鬼 黎明録 名残り草 限定版

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「薄桜鬼黎明録名残り草限定版」アイディアファクトリー☆PS3専用ソフトです。開封してますが中のソフト、限定品は、新品未開封です。予約特典も新品未開封です。【限定版同梱内容】・ドラマCD『芹沢さんの探しもの』・マウスパッド【予約特典ドラマCD】・～永倉新八最強伝説～～金額～送料手数料込みの値段です。⋆*❁*値下げ、即購入可能です❁⃘*.゜不明点は質問よりお願いします。最後まで読んで頂きありがとうございました。#薄桜鬼#PS3#アイディアファクトリー