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蒼穹のファフナー　全巻セット
商品番号 D35594620382
商品名

蒼穹のファフナー　全巻セット
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

漫画　蒼穹のファフナー　全巻セットになります。全巻帯付き、初刷となります。バラ売り、値下げ不可。新品にて購入後、一度目を通した後収納箱にて保管していた物になります。状態、内容は写真の通りになります。状態の判断はあくまで個人の判断になります。写真を確認の上でご判断頂き、ご納得頂けた方のみ購入をお願いします。状態による低評価をつける方は購入をお控えください。コンビニ/ATM払いの場合、24時間以内に入金をお願いします。すり替えや抜き取りなどの対策として返品はお断り致します。発送後の紛失等については、当方では責任を負いかねます。値下げ交渉に関してはお断りとさせて頂きます。即購入、無言OKです。
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