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LE SSERAFIM ルセラフィム ペンライト 新品未開封
商品番号 T65946054179
商品名

LE SSERAFIM ルセラフィム ペンライト 新品未開封
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LESSERAFIMOFFICIALLIGHTSTICKweverseにて購入しましたが、愛知公演に間に合わず複数所持となったためお譲りさせて頂きます。箱なしの場合お値下げ可能です！段ボールからも開封していませんので実物の写真は添付しておりませんが、ご希望があれば添付することも可能です。本日のご購入で、翌日発送が可能です○LESSERAFIMルセラフィムルセラピオナフィアレスペンライトライトスティックチェウォンサクラユンジンカズハウンチェ
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