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商品詳細
LESSERAFIMOFFICIALLIGHTSTICKweverseにて購入しましたが、愛知公演に間に合わず複数所持となったためお譲りさせて頂きます。箱なしの場合お値下げ可能です！段ボールからも開封していませんので実物の写真は添付しておりませんが、ご希望があれば添付することも可能です。本日のご購入で、翌日発送が可能です○LESSERAFIMルセラフィムルセラピオナフィアレスペンライトライトスティックチェウォンサクラユンジンカズハウンチェ
http://narcologia.ru/goods/procurement52033.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture113741.html
http://narcologia.ru/goods/calling772050.html
LE SSERAFIM ルセラフィム ペンライト 新品未開封
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