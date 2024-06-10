【⠀夏休みに差をつけろ！】山川 日本史B 完成品

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山川詳説日本史B山川日本史用語集AB兼用元祖日本史の年代暗記法新日本史史料集成これから受験生にとって大切な夏休みが始まります！自作すると制作に１ヶ月以上かかります！これをかって時間を有効活用しましょう！夏を制するものは受験を制す！#本書き込み、青ペンマーク(赤シートで隠せる)あり青ペンは東進一問一答の星3・星2全部、星1・星なし一部を基準にしています。赤ペンで、教科書に出てこなかったものかつ東進一問一答の星3・星2の用語を書き込んであります。全ての年号に黄色マーカー引いています。あべしゅんこ参考