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seventeen 公式ペンライトcarat棒ver2
商品番号 X49505526356
商品名

seventeen 公式ペンライトcarat棒ver2
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

seventeen公式ペンライトカラット棒ver2になります。こちらで以前購入させて頂きファンミなどで問題なく使用していました。グッズ整理のため、今回出品させて頂きます。●注意事項：目視でわかる大きな傷や汚れなどは見受けられませんが、写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。点灯確認、Bluetooth接続確認は問題ありません。電池は抜いています。宜しくお願い致します。
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