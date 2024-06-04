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非売品！ビクター ボクは小さい PS2 販促 ポスター
商品番号 X98313415509
商品名

非売品！ビクター ボクは小さい PS2 販促 ポスター
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,687 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは非売品！ビクターボクは小さいPS2販促ポスターです。サイズはB2になります。状態自体は非常に良い状態です。軽微なヨレ、スレ程度はありと思ってください。その他、長期保管品の為、経年による軽微なシミ、汚れ、ヨレ、スレ程度はありと思っていただければ助かります。丸めて保管していたので、巻きクセはあります。画鋲の穴などはなく、未使用品となっています。発送は丸めたままプチプチで包み、さらにダンボール覆うように梱包いたします。サイズ(約)縦:72.8cm横:51.4cmハッシュタグに#ポスターフォックスを追加しましたので、他に出品しているポスター商品がみれますのでご活用ください。#ポスターフォックス
http://narcologia.ru/goods/calling473050.html
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