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AJ5×Supreme ステフモリス デッサン
商品番号 Y66934815835
商品名

AJ5×Supreme ステフモリス デッサン
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理のため出品します。2018年ごろ購入鉛筆1本で精密なデッサンを描くステフモリスのAJ5Supremeの額入りA3のデッサンポスターです。鉛筆で描いたとは思えないほどハラコ部分やソールの表情など精密なタッチで描かれています。本人サイン入20枚限定のものです。あまり出回ってないので欲しい方はこの機会に是非。#AJ5#Supreme#ステフモリス#デッサン#アート
http://narcologia.ru/goods/forthcoming332892.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation467221.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture798041.html
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