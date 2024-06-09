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NINTENDO SWITCH 2018年 本体 完品
商品番号 T93763540040
商品名

NINTENDO SWITCH 2018年 本体 完品
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希望価格の設定ありがとうございます！変更したのでもしよろしければお願いします(^^)NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ↓最後まで確認お願いします^_^2018年ゲオで購入したものです！スイッチで遊ばなくなった為出品しております。動作確認済み異常なし。初期化済み。以下全て揃っていますが、梱包されていた緩衝材などは捨ててしまった為プチプチなどで包んで発送致します。・箱(初期の袋や緩衝材なし)・NintendoSwitch本体・Joy-Con（L）・Joy-Con（R）・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・NintendoSwitchドック・Joy-Conストラップ・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド必要ないのでピカチュウの持ち運びケースも一緒におつけします。⚠︎6枚目ACアダプターについて。猫が軽く噛んでしまった為噛み跡がついていますが問題なく通電できます。消毒しておりますが、気になる方は購入ご遠慮ください。本体画面、ドック裏、ジョイコングリップ一部傷あります。大きいダメージはありません。梱包前に再度動作確認いたします。気になることなどございましたらお気軽にコメントください(^^)#任天堂#Nintendo
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