ほぼ未使用　極美品　保証期間内　プレイステーション5 CFI-1200A01

「プレイステーション5CFI-1200A01」定価:¥60,478ディスクドライブ搭載版型番：CFI-1200A01(最新の型です)今年の4月に新品購入しましたが、1回だけしか遊ぶ機会がありませんでした。ですのでほぼ新品に近い状態です。保管に伴う細かいスレなどはご了承下さい。メーカー保証も残っておりますので、購入証明の保証書シールももちろんお付け致します。念の為動作も確認しましたが、全て正常でした。一緒に出品してるゲーミングヘッドセットとセットでご購入希望の方は合わせて6万円で構いません。「プレイステーション5CFI-1200A01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



プレイステーション5 CFI-1200A01-



プレイステーション5 CFI-1200A01 ほぼ未使用-



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美品］PS5 CFI-1200A01 ディスクドライブ搭載モデル-



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