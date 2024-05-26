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任天堂スイッチ(本体のみ) ジャンク品　Switch
商品番号 W91607308490
商品名

任天堂スイッチ(本体のみ) ジャンク品　Switch
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちら任天堂スイッチ(本体のみ)の出品です。⚠️ジャンク品⚠️です。2017年製になります。全体的に小傷があります。スタンド外れてありません。画像をご確認ください。こちら突然電源が入らなくなりました。バッテリーが劣化してダメになったのか充電差し込み口の不具合なのか当方素人なので分かりません。本体自体に歪みや膨らみはありません。良ければ画像と上記の内容をご確認の上ご理解いただける方ご検討よろしくお願いします。
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