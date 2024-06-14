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- 美品 備前焼置物【LED照明付】
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商品詳細
実家の玄関に長年置かれていましたが、実家建替えのため手放します。備前焼の置物になります。LED照明も付いています。備前焼でも非常に珍しいものだと思います。キズ等はありません。宜しくお願い致しますm(__)m種類...備前焼
http://narcologia.ru/goods/forthcoming243792.html
http://narcologia.ru/goods/seamless774029.html
http://narcologia.ru/goods/traverse88726.html
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