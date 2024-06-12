箱あり ドアドア ファミコン ソフト Door Door エニックス

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1983年にタイトーから発売されたアクションゲーム。ドラゴンクエストや弟切草、かまいたちの夜のプロデュースでもおなじみ中村光一の出世作。動作確認済みですが、あくまで中古品ですので汚れや色あせ等あります。ご了承ください。＊説明書なしカセット入れの袋はオリジナルのものではありません。他サイトでも出品中のため予告なく終了する可能性があります。FamilyComputerFamicomENIXGAME