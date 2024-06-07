人間宗一郎　本田宗一郎写真集

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商品詳細
ずっと自宅保管しており未使用に近く、中身も綺麗ですが、背表紙に一箇所破れている場所があります。（写真2枚目参照）現在は販売されていないと聞きます。（販売時定価12500円）どなたかのお役に立てますと幸いです。#本田宗一郎 #ホンダ
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