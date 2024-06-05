木製パネル　画材　50号　3枚　送付専用箱付

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お値下げいたしました。日本画50号サイズのパネル3枚です。P50が2枚、F50が1枚。10年前に美大の日本画スクーリングで使用しました。作品のまま保管していましたが、このサイズはもう描かないと思い、必要な方に使っていただきたいと出品いたしました。写真2〜7枚目は美大で購入しました。写真8〜10枚目のP50は、渋谷のウエマツで土佐麻紙を貼るのも注文していましたので、下張りが丁寧にされていました。写真9が、作品を剥がした後で、下張りの跡があります。写真8のように水で落としました。1枚、裏に学籍番号と名前を書いていますので、墨で消します。紙はなるべく洗い流しましたが、裏など全て綺麗にはなりませんでした。写真でご確認ください。専用箱は使用していますのでテープ跡などあります。配送サイズが200を超えて、たのめる便になります。#日本画#50号パネル#美大スクーリング#美大制作#公募展出品用