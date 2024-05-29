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NINTENDO SWITCH LITE ターコイズ　箱無し 充電ケーブル
商品番号 M32311165578
商品名

NINTENDO SWITCH LITE ターコイズ　箱無し 充電ケーブル
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱無しです。本体と充電ケーブルとおまけのカセットケースのみになります。去年購入致しました。画面に細かい傷がありますがプレイ中はあまり気にならない程度の傷です。動作に問題はありません。中古品の為ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。
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