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九谷焼　梶本太衛作　色絵海老の図　飾皿　共箱　V 4118C
商品番号 L45727156581
商品名

九谷焼　梶本太衛作　色絵海老の図　飾皿　共箱　V 4118C
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 5,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約6cm　幅約30.8cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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