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MSX2用 GUAMCATS2 （グラムキャツ2）
商品番号 E15844713508
商品名

MSX2用 GUAMCATS2 （グラムキャツ2）
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 6,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MSX2用グラムキャツ2FDD版箱、説明書（写真の物が全てです）実家に置いてあった商品です。動作確認できる環境がありませんので、ジャンク品として出品します。ジャンク品扱いのため、動作不良品でも補償や返品は出来ませんのでご遠慮ください。上記をご理解頂ける方のみ3Nでお願い致します。（プロフィールは必ずお読みください）#MSX2#グラムキャツ2#GRAMCATS2
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