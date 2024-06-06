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MSX2用 GUAMCATS2 （グラムキャツ2）-



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MSX2用グラムキャツ2FDD版箱、説明書（写真の物が全てです）実家に置いてあった商品です。動作確認できる環境がありませんので、ジャンク品として出品します。ジャンク品扱いのため、動作不良品でも補償や返品は出来ませんのでご遠慮ください。上記をご理解頂ける方のみ3Nでお願い致します。（プロフィールは必ずお読みください）#MSX2#グラムキャツ2#GRAMCATS2