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- 【真作】大徳寺/前大徳香林/大橋香林/竹画賛/掛軸/名家伝来/AA-296
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商品詳細
【真作】【参考】大徳寺/前大徳香林/大橋香林【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、たすうの糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 170cm× 幅 36cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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