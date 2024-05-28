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【真作】大徳寺/前大徳香林/大橋香林/竹画賛/掛軸/名家伝来/AA-296
商品番号 Y41912406576
商品名

【真作】大徳寺/前大徳香林/大橋香林/竹画賛/掛軸/名家伝来/AA-296
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,160 円
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商品詳細

【真作】【参考】大徳寺/前大徳香林/大橋香林【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、たすうの糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　170cm×　幅　36cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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