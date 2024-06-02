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★激レア★一番くじ　スーパーマリオ　ラストワン賞　ロングまくら
商品番号 W62766084151
商品名

★激レア★一番くじ　スーパーマリオ　ラストワン賞　ロングまくら
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,555 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆★経年の保管中にラストワン賞のシールが　はがれました。画像2枚目でご確認下さいませ。その分、お安くさせて頂きますので、これ以上のお値下げ不可です。一番くじスーパーマリオブラザーズ30thAnniversaryコレクション・ラストワン賞　ファミコンコントローラーデザイン　ロングまくら　全1種サイズ：横約50cm・縦約23cm・厚み約12cm「スーパーマリオブラザーズ」発売30周年を記念して　大人気‼️‼️ファミコンのコントローラーがロングまくらになりました!!とってもレアなファミコンコントローラデザインのまくらです！！　このチャンスは見逃せない！！！スーパーマリオブラザーズの世界の夢がみられるかも…？その他、スーパーマリオや星のカービィ、サンリオやアニメグッズ多数出品しておりますので併せてご覧下さいませ☆下記タグよりご覧頂けます。#ガーデンプレイススーパーマリオ#ガーデンプレイス星のカービィ#ガーデンプレイスサンリオ
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