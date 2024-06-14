封入特典　アーマードコア6 armored core vi ps5 フロム　6

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商品詳細
●シュリンク未開封の新品のお品になります。●丁寧に梱包し発送致します。●クーポン消化・消費、キャンペーン適応等にもおススメです！フロムソフトウェア最新作の、アーマードコア6armoredcorevifireseofrubiconです。playstation5ソフトとなっております。初回特典コンテンツ・予約封入特典のMELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」コードも同梱・封入されております。店舗別の特典のみ欲しかった為、こちらの新品シュリンク未開封のソフト・パッケージを出品させていただきました。保護を第一にダメージや濡れが無い様に、プチプチやビニール等で丁寧に梱包し、公式匿名配送ゆうパケットポストにて、8月25日の集荷時刻前までに発送手続き致します。画像に掲載のソフト・パッケージが出品商品の全てとなります。ご検討いただけますと幸いです。アーマード・コア ivvi6シックスps5playstation5プレステ5ps5
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http://narcologia.ru/goods/enquire853789.html
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