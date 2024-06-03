ニンテンドー 3DS 本体 コバルトブルー

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商品詳細
任天堂3DS本体充電器カバーかけてます、タッチペンなし初期化済みです。ボタンや動作は特に問題ないかと思われます。個人の主観によるものなので、神経質な方はご遠慮ください。
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ニュースリリース : 2012年3月1日
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