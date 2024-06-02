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VOX / Amplug2 Metal ヘッドホンギターアンプ・新品未開封品！
商品番号 I64444835702
商品名

VOX / Amplug2 Metal ヘッドホンギターアンプ・新品未開封品！
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギターに直接プラグ・インできるカジュアルさ、アナログ回路にこだわった本格サウンドのAmplug。US製のメタル・ハイゲイン・サウンドの“Metal”、タイプです。リバーブ、ディレイ等9種類のエフェクトを搭載。楽しさに更に磨きがかかっています！※値段交渉・取り置きは致しておりません。
http://narcologia.ru/goods/choice293885.html
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