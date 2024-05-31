悲しき笛 有本芳水 作 川端龍子 画 大正8年初版

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✅ご覧いただきありがとうございます。祖母より譲り頂いた本です。経年でヤケ、中割れ、ダメージ等あります。ご理解いただいた上でご購入下さい。状態を気になされる方はお控え下さい。(^_-)悲しき笛有本芳水作川端龍子画実業之日本社大正8年6月15日初版●有本芳水1886年（明治19年）〜1976年（昭和51年）詩人・歌人。●川端龍子1885年（明治18年）1966年（昭和41年）戦前の画家、俳人。弟（異母弟）は「ホトトギス」の俳人川端茅舍（ぼうしゃ）であり、龍子も「ホトトギス」同人。本名、川端昇太郎。ご不明点があればコメントお願いいたします。〜発送方法〜防水袋に詰め梱包、防水対策をして発送致します。(^^)ご検討宜しくお願い致します！#古本#古書#本#BOOK#有本芳水#川端龍子#詩人#歌人#俳人#川端茅舎#ホトトギス#文学#小説#鬼滅の刃