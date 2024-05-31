クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説 2023

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商品詳細
「クエスチョン・バンク医師国家試験問題解説2023」vol1〜5＋7国試対策問題編集委員会定価:￥11000×6=66000#国試対策問題編集委員会#本#自然／医療・薬学・健康シリアルコードのみ切り取り使用しましたので、書籍自体は未使用で綺麗です。シリアルコードはついておらず、QBオンラインは使えません。あくまで書籍のみの出品ですので、ご注意下さい。紙媒体での販売は近々終了予定とのことなので、紙で勉強したい方にはおすすめです。＋1600円で最新版の公衆衛生（vol.6）お付けします。こちらもシリアルコードはついておらす、書籍のみです。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis710744.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless825359.html
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