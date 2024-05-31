軽度発達障害の心理アセスメント と おまけの WAIS-3 の自習プリント

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NI-Lab. on X: NI-Lab. on X:



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タイトル通りの本です。また、本と一緒に私自身が実際に大人用の知能検査、WAIS-Ⅲの心理テストを受けた時の内容をまとめたものも同封します。こちらのプリントの内容は子供用のWISCではなく大人用のWAIS-3です。ご注意ください。プリントは自習用のものです。参考になれば幸いです。