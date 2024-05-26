★GOTOH／SD91-05M-HAPM-N-L6◆国産高精度ゴトー 多機能ペグ

仕様◆モデル名：SD91◆HAP／個別ストリングテンション調整機能搭載◆マグナムロック機能搭載◆カラー：N／ニッケル◆ボタンタイプ：05M◆ペグ配列：L6(左側６連、右利き用)◆付属品：ビス、ブッシュ12個★HAP機能、マグナムロック取扱い説明書★パッケージの製品はバルク(パッケージ無し)と比べ、径の異なるブッシュが６つとブッシュを取り外すポンチが入っています(サイズが違う別タイプのブッシュで、取り付けの際に楽器に合うものをお選び頂けます。)最もポピュラーで様々なギターに標準搭載されているクルーソンタイプペグ『SD91』流石のGOTOH製！チューニングの安定度では他社の追随を許しません。このモデルを選んでおけば間違いない性能があり、ネジ穴の位置にさえ気をつければ交換も簡単！ギター改造初心者の方にもオススメです！正確な音感を養う為にも良いライブをする為にもチューニング精度は必要です。★このモデルは『SD91』に様々な機能を持たせた、世界最高水準のGOTOH製ペグの中のハイグレードモデルで、安くはありませんが、価格以上の性能を備えた最高峰のペグです。これ以上の性能を備えた同型のペグは頭に浮かびません。◆HAPM機能とは簡単に言えば、『個別に軸の長さ調節が出来る』\u0026『マグナムロック』の２つの機能の総称です。・HAP機能とは、ペグポスト(軸)の長さを各ペグごとに調整出来る物で、ギターごとの個性や使用する弦の特性、プレイヤーの癖にあわせて細かく各弦のテンションを設定が出来ます。プレイ環境にあわせた最高の状態でプレイに望む事が出来ます。またドロップチューニング等、変則チューニングを使用する人には非常に重宝します・マグナムロックとは、弦を軸に巻き付けずにセッティングするため、チューニングが狂いにくくなり、弦の交換も非常に簡単になる機能ですGOTOHの製品は、弦自体の張力も利用して弦をロックするため、他社の製品とは別次元の精度を誇ります。弾かれた弦が一番最初にその振動を伝えるのはペグとナットとブリッジです。ここで手を抜いてしまうと、いくら良い木材のボディやネックでも意味がありません。ネジ穴の間隔などはGOTOHのオフィシャルをご覧頂ければと思います。アクセサリー・パーツ...ペグ



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