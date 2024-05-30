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Fate特典付きソフト2本、PS Vitaまとめ売り
商品番号 E21961562200
商品名

Fate特典付きソフト2本、PS Vitaまとめ売り
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10月31日まで】断捨離のため出品します。ハードとソフトがセットのためすぐプレーできます(゜∇^d)!!数年前にゲーム店で中古品を購入し、何度かプレイしました。内容は以下の通りです。・PSVita本体・PSVita充電器・「Fate/EXTELLALINKforPlayStationVitaプレミアム限定版」・「FATE/EXTELLAVELBERBOX」※本体動作確認済みです。中古品のため多少のキズ、へこみ、やけがあります。※外箱のへこみやキズは多めです。※特典コードは期限切れとは表示されませんでした※マウスパッドは欠品です※マウスパットの分箱に隙間ができるため、写真13枚目のように緩衝材を中に入れて発送致します。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。■梱包ビニール→緩衝材→箱または封筒の順で梱包致します。※梱包資材にはリサイクル品を使用することがございます。まとめ売り、バラ売り等も可能です！※お値下げ後なので単品でのお値下げ不可です質問等お気軽にコメント下さい(*´▽｀*)「PSVita」定価:￥20000#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita「Fate/EXTELLALINKforPlayStationVitaプレミアム限定版」マーベラス定価:￥12980#マーベラス#ゲーム#アクション#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita「FATE/EXTELLAVELBERBOX」定価:￥19990#ゲーム#アクション#PlayStation4#PlayStation_4#PS4
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