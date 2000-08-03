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【ラストお値下げ】PSソフト　人魚の烙印
商品番号 B61192202574
商品名

【ラストお値下げ】PSソフト　人魚の烙印
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いいねありがとうございます！暗所にて保管しておりました。ケースに細かい擦れ、説明書と帯に僅かに跡があります。ディスクの状態は綺麗です。PS3で機動確認済み。古い物ですのでご理解の上ご購入お願い致します。「人魚の烙印」定価:￥5800#ゲーム#RPG#PlayStation#Other
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