【ラストお値下げ】PSソフト　人魚の烙印

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商品詳細
いいねありがとうございます！暗所にて保管しておりました。ケースに細かい擦れ、説明書と帯に僅かに跡があります。ディスクの状態は綺麗です。PS3で機動確認済み。古い物ですのでご理解の上ご購入お願い致します。「人魚の烙印」定価:￥5800#ゲーム#RPG#PlayStation#Other
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人魚の烙印
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