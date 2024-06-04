ふらんす堂文庫　「星野立子句集　月を仰ぐ」　西村和子編

2001年3刷発行 パラフィン紙付 ■帯:並 ■本体:裏表紙の上辺一部押しキズあり、天・地にややシミの点在あり、書込なく並 ■栞「杉本秀太郎」:一部書込あり、ややシミ汚れあり ■発送地:千葉・東京【必ずお読みください】帯・リーフレット・特典などの付属物は、説明文中に明記しております。明記されていないものは原則付属しないものとお考えください。また、お問い合わせのご対応には数日要する場合がございますので予めご了承ください。023 【棚】-6・me【N】



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