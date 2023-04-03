NINTENDO 64 7本のソフト付き！【動作確認済み】



NINTENDO 64【ソフト7本＋振動パック付】 お得に買い物できます 62.0 ...



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NINTENDO64のディスクドライブ「64DD」が税込7.5万円、ソフト7本付き ...



動作確認済】ニンテンドー64 本体 クリアブルー ソフト7本-

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ本体、ソフト共に動作確認済みです。ただし、何度かソフトを抜き差しし、ソフトをしっかり差し込まないとゲームが付かないですが、動作は確認できました。【セット内容】 ・本体×1・コントローラー×1・ACアダプター×1・AVケーブル×1・ソフト×7何かご不明点や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願い申し上げます。#任天堂#Nintendo