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商品詳細
京都の重要文化財(建造物)の修理工事報告書1冊を出品します。 ●(重文)本願寺大師堂 京都市下京区堀川通 浄土真宗本願寺派本山 寛永13年(1636) 桁行55m、梁間39m、棟高29m 半解体修理 A4、300×210、厚4㎝、 京都府教育委員会、平成21年●限定300部の稀少な書籍です。郷土資料館や図書館、古建築の研究者、建築技術者、伝統建築施工者、デザイナー、学生さん等に活用されますよう出品します。●表紙に少し汚れがあります。中味は綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate849348.html
http://narcologia.ru/goods/flight91228.html
http://narcologia.ru/goods/revamp339422.html
京都(重文)本願寺大師堂 修理工事報告書
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