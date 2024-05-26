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京都(重文)本願寺大師堂 修理工事報告書
商品番号 M47614753160
商品名

京都(重文)本願寺大師堂 修理工事報告書
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

京都の重要文化財(建造物)の修理工事報告書1冊を出品します。　●(重文)本願寺大師堂　　京都市下京区堀川通　　　浄土真宗本願寺派本山　　寛永13年(1636)　　桁行55m、梁間39m、棟高29m　　半解体修理　　A4、300×210、厚4㎝、　　京都府教育委員会、平成21年●限定300部の稀少な書籍です。郷土資料館や図書館、古建築の研究者、建築技術者、伝統建築施工者、デザイナー、学生さん等に活用されますよう出品します。●表紙に少し汚れがあります。中味は綺麗です。
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