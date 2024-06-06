【ジャンク品の為説明必読】Razer Panthera (旧Panthera )

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
RazerPanthera(旧Panthera)中古品です（2019年8月購入 3年程使用）格闘ゲーム自体引退するため売却します。PS4、PCで動作確認済み。箱がないのでぷちぷちを巻いてダンボールで梱包し発送します。【注意事項】・箱、着脱レバー、ナスレバーは付属しないので注意してください。・メンテナンス時に右下(L2の位置)のファストン端子が取れてしまってます。仮接続して動作確認できているので、基盤や配線自体には問題ありませんが、使用する場合はファストン端子の修理を行ってください。・3年程使用しているため、本体に細かいキズがあります。除菌シートとエアダスターである程度掃除して画像の状態と認識してください。・ボタンを初期搭載の三和製からGamerFInger製に交換してあります。三和ボタンは付属しないので、注意してください。・レバーは三和製ですが、レバーボールを黒から透明に交換してあります。初期搭載の黒のレバーボールは付属しないので注意してください。・発送は土日祝になるので、月曜日などに購入された場合、発送に時間がかかることがあります。ご了承ください。▼付属品・本体・接続用ケーブル・メンテナンス用ドライバー・替え用ボタン GamerFinger30mmねじ式ライトボディライトグリーン×4 GamerFinger30mmはめ込み式黒ボディグリーン×3#アケコン#アーケードコントローラー#旧パンテラ#パンテラ#Panthera
http://narcologia.ru/goods/slide688087.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate547548.html
http://narcologia.ru/goods/financier911060.html
Razer Panthera Evo アーケードコントローラー PS4/PC対応 【日本正規代理店保証品】 RZ06-02720100-R3A1
Razer Panthera【日本正規代理店保証品】RZ06-01690100-R3J1
特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界：アケコン編第4弾「Razer ...
RAZER PANTHERA ファームウェアアップデート済 数量限定価格!! 19227円 ...
美品 razer panthera 旧パンテラ 堅実な究極の 51.0%OFF www ...
美品！状態良好☆安心梱包☆Razer Panthera Evo アケコン | labiela.com
Razer Panthera Evo アーケードコントローラー (223） 速くおよび自由 ...
ヨドバシ.com - Razer レイザー Razer Panthera 新ファームウェア適用 ...
アケコン Razer PANTHERA EVO 美品 人気スポー新作 www.gold-and-wood.com
Razer Panthera DBFZ/旧パンテラ DBFZ 新着 www.geyrerhof.com
Razer，PC＆PS4用アーケードスティック「Panthera Evo」を1月 ...
Razer Panthera Evo アケコン パンテラ evo 現品限り一斉値下げ！ www ...
Amazon.co.jp: Razer Panthera Evo アーケードコントローラー PS4/PC ...
http://narcologia.ru/goods/slide688087.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate547548.html
http://narcologia.ru/goods/financier911060.html
Razer Panthera Evo アーケードコントローラー PS4/PC対応 【日本正規代理店保証品】 RZ06-02720100-R3A1
Razer Panthera【日本正規代理店保証品】RZ06-01690100-R3J1
特集】深遠なるゲーミングデバイスの世界：アケコン編第4弾「Razer ...
RAZER PANTHERA ファームウェアアップデート済 数量限定価格!! 19227円 ...
美品 razer panthera 旧パンテラ 堅実な究極の 51.0%OFF www ...
美品！状態良好☆安心梱包☆Razer Panthera Evo アケコン | labiela.com
Razer Panthera Evo アーケードコントローラー (223） 速くおよび自由 ...
ヨドバシ.com - Razer レイザー Razer Panthera 新ファームウェア適用 ...
アケコン Razer PANTHERA EVO 美品 人気スポー新作 www.gold-and-wood.com
Razer Panthera DBFZ/旧パンテラ DBFZ 新着 www.geyrerhof.com
Razer，PC＆PS4用アーケードスティック「Panthera Evo」を1月 ...
Razer Panthera Evo アケコン パンテラ evo 現品限り一斉値下げ！ www ...
Amazon.co.jp: Razer Panthera Evo アーケードコントローラー PS4/PC ...