【ジャンク品の為説明必読】Razer Panthera (旧Panthera )

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RazerPanthera(旧Panthera)中古品です（2019年8月購入 3年程使用）格闘ゲーム自体引退するため売却します。PS4、PCで動作確認済み。箱がないのでぷちぷちを巻いてダンボールで梱包し発送します。【注意事項】・箱、着脱レバー、ナスレバーは付属しないので注意してください。・メンテナンス時に右下(L2の位置)のファストン端子が取れてしまってます。仮接続して動作確認できているので、基盤や配線自体には問題ありませんが、使用する場合はファストン端子の修理を行ってください。・3年程使用しているため、本体に細かいキズがあります。除菌シートとエアダスターである程度掃除して画像の状態と認識してください。・ボタンを初期搭載の三和製からGamerFInger製に交換してあります。三和ボタンは付属しないので、注意してください。・レバーは三和製ですが、レバーボールを黒から透明に交換してあります。初期搭載の黒のレバーボールは付属しないので注意してください。・発送は土日祝になるので、月曜日などに購入された場合、発送に時間がかかることがあります。ご了承ください。▼付属品・本体・接続用ケーブル・メンテナンス用ドライバー・替え用ボタン GamerFinger30mmねじ式ライトボディライトグリーン×4 GamerFinger30mmはめ込み式黒ボディグリーン×3#アケコン#アーケードコントローラー#旧パンテラ#パンテラ#Panthera