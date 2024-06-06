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河合その子　ベストアルバム　Dedication　店頭用　B2 ポスター
商品番号 C95043066590
商品名

河合その子　ベストアルバム　Dedication　店頭用　B2 ポスター
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類...ポスタージャンル...女性アイドル河合その子　ベストアルバム　Dedication　店頭用　B2ポスターポスターサイズ　B2515mmx728mmDedicationデディケーション1988年素人　押入れ保管　紙の経年劣化　湿気等の黄ばみヤケ　シワ　折れ　等有りますなるべく写真で載せるようにしますが気付かなかったり写真に載せなくても良いと判断したりしてるのもありますのでお買い上げの前にコメントしてもらえると助かります完璧な物をお求めの方は入札お控え下さい現状　画像が全てですご理解の上ご購入お願いします
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