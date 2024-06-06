河合その子　ベストアルバム　Dedication　店頭用　B2 ポスター

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グッズ種類...ポスタージャンル...女性アイドル河合その子 ベストアルバム Dedication 店頭用 B2ポスターポスターサイズ B2515mmx728mmDedicationデディケーション1988年素人 押入れ保管 紙の経年劣化 湿気等の黄ばみヤケ シワ 折れ 等有りますなるべく写真で載せるようにしますが気付かなかったり写真に載せなくても良いと判断したりしてるのもありますのでお買い上げの前にコメントしてもらえると助かります完璧な物をお求めの方は入札お控え下さい現状 画像が全てですご理解の上ご購入お願いします