希少　カラーTV-GAME6

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カラーテレビゲーム6MODELCTG-6Vゲーム機です。古いお品物となりますが、本体はかなり綺麗です。付属品などは画像をご確認お願い致します。動作確認を行うすべがない為、動作確認は行なっておりません。ご理解の上ご購入お願い致します。