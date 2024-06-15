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希少　カラーTV-GAME6
商品番号 I83853757659
商品名

希少　カラーTV-GAME6
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 3,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーテレビゲーム6MODELCTG-6Vゲーム機です。古いお品物となりますが、本体はかなり綺麗です。付属品などは画像をご確認お願い致します。動作確認を行うすべがない為、動作確認は行なっておりません。ご理解の上ご購入お願い致します。
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