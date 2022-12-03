PS『ロックマンX4／8／バトル\u0026チェイス』体験版

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店頭デモ用の販促品の体験版ソフトです。ケースにヒビ割れがあります。初動作確認済みです。商品は緩衝材等で梱包をし、ゆうゆうメルカリにて匿名配送させていただきます。ご購入後の返品等の対応は致しかねますので、予め御了承願います。