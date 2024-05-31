ZOOM　ズーム　ユーザーズクラブ会報　健康　1-3のみ　ジェノサイド　ねこ

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大変古い品物なのでジャンク品で出品します。目立った汚れや傷はありませんが小さい汚れ小さい傷、折れところどころ小さい破れがあります。30年以上前の品物で自宅保管にしては綺麗だと思います。画像に写ってる物が全てです。中古、ジャンク品にご理解のある方のみご購入お願いします。