太宰治全集　全１０巻揃　ちくま文庫　未読長期保管品

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商品詳細
☆新刊書店にて揃いで購入し、未読のまま自宅で長期保管しておりました。☆発行は1989～1998年で、版は初版・重版バラバラです。☆購入当初より、版元が小口にヤスリをかけたと思われる痕跡が認められます。☆使用しておりませんので、カバーの傷、汚れなどもなく、大変きれいな状態です。#太宰治全集#ちくま文庫
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