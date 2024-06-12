9/19削除　最終値下げ　Japans Best For 2003 3枚組

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JapansBestFor2003のDVDです。3枚組です。詳しくは写真をご覧ください。ケースに少し擦り傷、汚れがあります。ディスクの表面に指紋汚れがあります。裏目も少し擦り傷などあります。再生には差支えありませんが、細かな傷を気になさる方や、美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。観賞用にいかがでしょうか？廃盤になっています。※DVDですので、お間違いのないようお願い致します。※必ず商品状態をご理解の上でご購入をお願い致します。よろしくお願いいたします。吹奏楽 クラシック