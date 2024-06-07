【送料込・希少品】王羲之大字典 / 飯島太千雄 編 / 東京美術

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★数ある中よりご覧頂きありがとうございます★⚫︎【送料込・希少品】王羲之大字典/飯島太千雄編/東京美術・昭和55年11月5日初版本定価：19,500円★教えてる立場の祖母より勉強のため譲り受け数年前まで年に数回使っていました。今は暗所の書棚にて大切に保管しています！部屋の整理を兼ねて出品させて頂きます！★経年の自然劣化はあります。本書はマーカーなどによる線引きや、破れ等のない綺麗な状態です。写真に写っているものが全てです！！★専門書になるので、コレクター、知識を深めたい方、価値の分かる方にお譲りしたいと思っています！次の持ち主様のところで役目を果たして頂きけたらと幸いです！★素人保管の為、神経質な方、完璧な商品をお求めの方は購入を控えてください！！あくまで中古である事に理解のある方、プロフィールを読んで頂きご理解されたのみご購入をお願いします！！★コメントなしでの即購入もOKです！★プロフィールもお読み頂けると有り難いです★出品するか非常に迷っていましたが、部屋の整理もありますので断捨離を兼ねて出品させて頂きます！多少出品の迷いもあるので急な削除等もあり得ます。☆また他所にも出品していますので、急な削除等ありますがよろしくお願い致しますm(__)m★コメントのやり取り中であっても、購入をされた方を優先してご対応させて頂きます！！予めご了承ください！#書道#版画#絵画#古美術#日本美術#廃盤#逸品#本#図録#写真#屏風絵#希少#絶版#博士ちゃん#美術品#人間国宝#資料#史料#日本文化#漆器#古書#美術書#幽玄#書家#書簡#くずし文字#崩し文字#古文#古文書#教則本#漢詩#幽玄#展覧会#王羲之#資料#史料#国宝b石碑#碑文#書聖